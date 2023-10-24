Фрида Карлссон извинилась перед финнами за то, что назвала Руку дерьмовым местом

Чемпионка мира 2019 года в эстафете шведская лыжница Фрида Карлссон принесла извинения жителям Финляндии за оскорбление города Рука.

Ранее Карлссон рассказала о введении дополнительных мер безопасности для шведских спортсменов в связи с трагедией в Брюсселе. В своей речи шведка упомянула, что риски у лыжников ниже, чем у футболистов, так как их соревнования проходят в местах вроде Руки и Ливиньо. Говоря об этих городах, Карлссон использовала слово skitställen, которое можно перевести как «дерьмовое место» или «помойка». Это вызвало негативную реакцию со стороны жителей Финляндии.

«Я получила немало гневных сообщений из Финляндии. В очередной раз доказала, что я спортсменка, а не политик. Конечно, я выразилась некорректно. Я имела в виду, что Рука — это маленькое место по сравнению, например, с Брюсселем. Следовательно, там более безопасно. У меня нет никаких претензий к Руке. Наоборот, я считаю, что там здорово. Я отлично понимаю реакцию финнов. Я бы почувствовала то же самое, если бы кто-то плохо отозвался о моём родном городе Соллефтео. Я имела в виду совершенно другое. Хочу извиниться перед всем финским народом. Это моя вина. Я не считаю Руку дерьмовым местом. Я хотела сказать, что это маленький город. В таком случае и мой родной Соллефтео тоже дерьмовое место», — приводит слова Карлссон Expressen.