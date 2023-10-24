Эмма Рибом — о подготовке к новому сезону: не всё прошло так, как мне хотелось

Чемпионка мира 2023 года в командном спринте, чемпионка мира в спринте среди юниоров 2019 года шведская лыжница Эмма Рибом рассказала о подготовке к новому сезону, которая сопровождалась восстановлением после болезни.

«У меня было хорошее лето. В мае, июне, июле я отлично готовилась, развивала всё, что было запланировано. Но август и сентябрь прошли не так, как мне хотелось», — сказала Рибом в интервью каналу SVT.

Спортсменка рассказала, что перенесла несколько простуд, что нежелательно для элитного спортсмена из-за потери времени и выбивания из тренировочного процесса. «Понятно, что время летит, когда ты болеешь, и время для развития исчезает. Понятно, что это один-два шага назад. Но сейчас нужно просто смотреть вперёд, и, как я уже сказала, у меня позади несколько недель хорошего прогресса», — добавила Рибом.