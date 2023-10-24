«Прости за всё, что было не так». Елена Вяльбе эмоционально попрощалась с Анфисой Резцовой

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе выступила с речью на церемонии прощания с трёхкратной олимпийской чемпионкой Анфисой Резцовой. Глава ФЛГР подчеркнула вклад прославленной спортсменки в мировой лыжный спорт и биатлон, а также попросила прощения у Резцовой.

«Когда я пришла в команду, была младше, поэтому была для Анфисы просто Леной. Она навсегда запомнится своим задором, своей улыбкой, дерзостью. Анфиса вошла в историю не только нашего лыжного спорта и биатлона, но и мирового. У неё остались замечательные дети. Хочу, чтобы вы с честью и достоинством несли этот флаг, который Анфиса Резцова поднимала, и очень высоко. Правильно сказали, человек жив, пока жив в нашей памяти. Царство тебе небесное, и прости за всё, что было не так», — приводит слова Вяльбе «РИА Новости Спорт».

Анфисы Резцовой не стало 19 октября. Ей было 58 лет.