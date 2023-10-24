Фриду Карлссон признали виновной в ДТП и лишили водительских прав

Чемпионку мира 2019 года в эстафете шведскую лыжницу Фриду Карлссон лишили водительских прав на два месяца. Спортсменка была признана виновной в аварии, произошедшей в Эстерсунде прошлой зимой.

«Я признаю свою вину. Мне придётся принять наказание, я это заслужила. Самое главное, что никто не пострадал в результате той аварии. Но очень странно лишиться водительских прав. Я не считаю себя человеком, который должен был оказаться в такой ситуации. Но я всего лишь человек.

У меня много друзей, которые могут меня подвозить в ближайшее время. Скоро я получу свои права обратно и смогу опять водить. Какой урок извлекла из этой ситуации? Нужно быть очень внимательной на дороге», — приводит слова Карлссон Expressen.