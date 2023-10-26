Канал SVT Sport не продлил контракт с олимпийским призёром Фредрикссоном

Бронзовый призёр Олимпиады — 2006 в Турине, неоднократный призёр чемпионатов мира по лыжным гонкам Матиас Фредрикссон не появится в телепередаче «Зимняя студия» на канале SVT Sport в новом сезоне. Об этом стало известно после презентации обновлённой эфирной сетки канала, в которой Фредрикссон отсутствует.

«Наше соглашение с Матиасом истекло прошлой весной, и на данный момент у нас нет нового контракта. Переговоры продолжаются. Посмотрим, что получится этой зимой». — цитирует Expressen спортивного менеджера SVT Макса Берселл.

После завершения спортивной карьеры в 2012 году участник четырёх Олимпиад и восьми чемпионатов мира Матиас Фредрикссон стал экспертом «Зимней студии» в сезоне-2013/2014 и оставался им на протяжении десяти лет.