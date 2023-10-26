Канал SVT Sport не продлил контракт с олимпийским призёром Фредрикссоном
Поделиться
Бронзовый призёр Олимпиады — 2006 в Турине, неоднократный призёр чемпионатов мира по лыжным гонкам Матиас Фредрикссон не появится в телепередаче «Зимняя студия» на канале SVT Sport в новом сезоне. Об этом стало известно после презентации обновлённой эфирной сетки канала, в которой Фредрикссон отсутствует.
«Наше соглашение с Матиасом истекло прошлой весной, и на данный момент у нас нет нового контракта. Переговоры продолжаются. Посмотрим, что получится этой зимой». — цитирует Expressen спортивного менеджера SVT Макса Берселл.
После завершения спортивной карьеры в 2012 году участник четырёх Олимпиад и восьми чемпионатов мира Матиас Фредрикссон стал экспертом «Зимней студии» в сезоне-2013/2014 и оставался им на протяжении десяти лет.
Комментарии
- 27 октября 2023
-
22:11
-
16:25
-
16:01
-
12:32
- 26 октября 2023
-
14:55
-
13:15
-
12:44
- 25 октября 2023
-
23:19
-
20:12
-
19:39
-
19:37
-
19:30
-
18:47
-
16:01
-
15:33
-
11:59
-
11:50
-
11:27
- 24 октября 2023
-
17:42
-
17:16
-
13:46
-
12:41
-
12:27
-
11:00
-
10:28
-
09:43
- 23 октября 2023
-
20:57
-
16:28
-
11:46
- 21 октября 2023
-
20:55
-
12:40
-
12:03
- 20 октября 2023
-
22:48
-
18:36
-
18:28
Партнерский контент