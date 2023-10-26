Ski-Nordique — об отстранении российских лыжников: пора положить конец этой комедии

Французское издание Ski-Nordique выпустило материал с реакцией на продление Советом FIS отстранения российских и белорусских лыжников от международных соревнований. В публикации критикуется решение федерации лишить лыжный спорт одной из лучших сборных мира, что способствует разрушению интереса к лыжным гонкам.

«Как и прошлой зимой, Большунов и компания будут довольствоваться национальными гонками, чемпионатами и Спартакиадами. А между тем во многих других видах спорта зрители уже могут аплодировать достижениям российских спортсменов. Давно пора положить конец этой печальной политической комедии», — говорится в материале.

Напомним, решение о продлении запрета на выступление российских и белорусских спортсменов было принято вчера, 25 октября.