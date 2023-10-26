Перевозчиков — о продлении запрета FIS: это решение не повлияет на подготовку спортсменов

Тренер российских лыжников Олег Перевозчиков прокомментировал решение совета Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) о продлении отстранения российских и белорусских спортсменов на сезон-2023/2024.

«Мы были готовы к любому решению. Были готовы даже к тому, что нас могут допустить без гимна и флага — но и это решение было бы для нас неприемлемо. Любое решение никак не повлияло бы на подготовку спортсменов. Мы делаем свою работу, и неважно, какие соревнования впереди — международные или российские», — сказал Перевозчиков в интервью «Матч ТВ».

На новость о готовности ряда шведских спортсменов бойкотировать соревнования в случае допуска россиян Перевозчиков добавил: «Только слабые могут так делать. Значит, боятся, раз не хотят видеть нас на соревнованиях».