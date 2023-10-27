Лыжники сборной России прибыли на тренировочные сборы в Ханты-Мансийск

Тренировочные группы сборной России под руководством тренеров Юрия Бородавко, Егора Сорина, Петра Седова и Андрея Нутрихина прибыли на сборы в Ханты-Мансийск.

Предсезонные сборы российских лыжников в Ханты-Мансийске продлятся до 12 ноября. Во время сборов спортсмены примут участие в контрольных стартах «Югория. Первый снег».

«Ночные перелёты всегда тяжёлые, но мы рады, что находимся на югорской земле. Самое главное для нас – насколько хорошо подготовлена трасса. Это у нас тренировочный сбор, адаптация к снежным условиям, постепенный набор объёма, аэробные и силовые тренировки – то, что необходимо для начала сезона», — приводит слова Бородавко «Юграмегаспорт».

После сбора в Ханты-Мансийске лыжники отправятся в Вершину Теи в Республике Хакасии, чтобы продолжить подготовку к сезону.