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Микаэла Шиффрин стала шестой в гигантском слаломе на первом этапе КМ

Микаэла Шиффрин стала шестой в гигантском слаломе на первом этапе КМ
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Американская горнолыжница Микаэла Шиффрин, являющаяся рекордсменкой по числу побед на этапах Кубка мира по горнолыжному спорту, начала новый сезон с шестого места в гигантском слаломе на первом этапе Кубка в Зельдене (Австрия).

Победу на первом этапе Кубка одержала швейцарская спортсменка Лара Гут-Бехрами. На втором месте итальянка Федерика Бриньоне, замкнула тройку призёров Петра Влхова из Словакии.

Напомним, Шиффрин является обладательницей наибольшего количества побед на этапах Кубка мира в горнолыжном спорте. Американка одержала 88 побед. Предыдущий рекорд принадлежал шведскому горнолыжнику Ингемару Стенмарку и составлял 86 побед. Рекорд шведского спортсмена держался 34 года, пока не был побит Шиффрин 11 марта 2023-го.

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