Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Тренер Цяна: Ван привык всё выигрывать в Китае. В Норвегии его возвращают с небес на землю

Тренер Цяна: Ван привык всё выигрывать в Китае. В Норвегии его возвращают с небес на землю
Аудио-версия:
Комментарии

Норвежский тренер Ларс Кристиан Аабол, работающий с ведущим лыжником Китая Ван Цяном, рассказал о потенциале своего подопечного.

«Цян привык выигрывать в Китае всё. Благодаря этому он уверен в себе. В свой лучший день он способен победить практически любого представителя верхушки Кубка мира, но текущего базового уровня и стабильности всё равно недостаточно. Теперь, когда ему приходится тренироваться со сборной Норвегии, его, по сути, возвращают с небес на землю», — приводит слова Аабола Yle.

Напомним, в сезоне-2021/2022 Ван Цян неожиданно завоевал серебряную медаль на этапе Кубка мира, проходившем в Драммене (Норвегия). Однако позднее Цян и другие китайские представители зимних видов спорта были вынуждены вернуться на родину после того, как в спортивной федерации страны сменилось руководство.

Материалы по теме
Лучшего китайского лыжника называли грозой Клебо. Теперь ему не дают бегать на Кубке мира
Лучшего китайского лыжника называли грозой Клебо. Теперь ему не дают бегать на Кубке мира
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android