Тренер Цяна: Ван привык всё выигрывать в Китае. В Норвегии его возвращают с небес на землю

Норвежский тренер Ларс Кристиан Аабол, работающий с ведущим лыжником Китая Ван Цяном, рассказал о потенциале своего подопечного.

«Цян привык выигрывать в Китае всё. Благодаря этому он уверен в себе. В свой лучший день он способен победить практически любого представителя верхушки Кубка мира, но текущего базового уровня и стабильности всё равно недостаточно. Теперь, когда ему приходится тренироваться со сборной Норвегии, его, по сути, возвращают с небес на землю», — приводит слова Аабола Yle.

Напомним, в сезоне-2021/2022 Ван Цян неожиданно завоевал серебряную медаль на этапе Кубка мира, проходившем в Драммене (Норвегия). Однако позднее Цян и другие китайские представители зимних видов спорта были вынуждены вернуться на родину после того, как в спортивной федерации страны сменилось руководство.