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Лучший лыжник Китая Ван Цян сможет выступить лишь на нескольких этапах Кубка мира

Лучший лыжник Китая Ван Цян сможет выступить лишь на нескольких этапах Кубка мира
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Норвежский тренер Ларс Кристиан Аабол, работающий с ведущим лыжником Китая Ван Цяном, сообщил, что из-за проблем с визой его подопечный сможет выступать на Кубке мира – 2023/2024 лишь максимум до 17 декабря (это окончание четвёртого этапа).

«Срок визы Цяна истекает 1 декабря. Мы попытаемся продлить его ещё на пару недель, чтобы успеть выступить на этапах Кубка мира в Эстерсунде и Тронхейме. После этого будет крайний срок возвращения в Китай», — приводит слова Аабола Yle.

Напомним, в сезоне-2021/2022 Ван Цян неожиданно завоевал серебряную медаль на этапе Кубка мира, проходившем в Драммене (Норвегия). Однако позднее Цян и другие китайские представители зимних видов спорта были вынуждены вернуться на родину после того, как в спортивной федерации страны сменилось руководство.

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