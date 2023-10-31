«Я был от смерти в десяти метрах». Большунов-старший — о прилёте снаряда во двор дома

Александр Большунов-старший, отец трёхкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова, высказался по поводу того, что снаряд упал во дворе его дома в Брянской области.

«Подывотье? Это больная для меня тема. Я бы не хотел про неё много говорить. Жить там на сегодняшний день нельзя из соображений безопасности. Просто заезжаю раз в неделю, проверяю, как дом, стены которого меня однажды спасли от смерти. А был я от неё буквально в десяти метрах. Мы сейчас живём в Брянской области, но в другом месте.

Этот дом я построил своими руками. Настя и Саша были маленькими и тоже помогали. Я не в отцовский дом пришёл, а всю жизнь на это положил. Переднюю часть дома повредило, да. Но я подшаманил, закрыл фронтоны. А что ещё остаётся?» — сказал Большунов-старший в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.