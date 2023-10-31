Большунов-старший: сменить гражданство ради медали — в моей голове такое не укладывается

Александр Большунов-старший, отец трёхкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова, критически высказался о возможности смены гражданства российскими спортсменами из-за недопуска на международную арену.
«Спортсмены сами будут принимать решение, что делать сейчас. Кто-то даже за другую страну готов выступать, лишь бы выступать. Саша никогда на такое не пойдёт. Сменить гражданство ради медали – в моей голове такое не укладывается. В его голове, я уверен, тоже.
Но предательства страны в любом случае быть не должно. Саша сам во всём разберётся, он взрослый человек. В данном случае ему не нужны ничьи советы. Глупостей он точно не наделает», — сказал Большунов-старший в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.
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