Большунов-старший: сменить гражданство ради медали — в моей голове такое не укладывается

Александр Большунов-старший, отец трёхкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова, критически высказался о возможности смены гражданства российскими спортсменами из-за недопуска на международную арену.

«Спортсмены сами будут принимать решение, что делать сейчас. Кто-то даже за другую страну готов выступать, лишь бы выступать. Саша никогда на такое не пойдёт. Сменить гражданство ради медали – в моей голове такое не укладывается. В его голове, я уверен, тоже.

Но предательства страны в любом случае быть не должно. Саша сам во всём разберётся, он взрослый человек. В данном случае ему не нужны ничьи советы. Глупостей он точно не наделает», — сказал Большунов-старший в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.