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«Проще всего спортсменов обвинить». Отец Большунова — о выступлении под нейтральным флагом

«Проще всего спортсменов обвинить». Отец Большунова — о выступлении под нейтральным флагом
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Александр Большунов-старший, отец трёхкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова, высказался о выступлении спортсменов под нейтральным флагом.

«Спортсмены должны выступать. Проще всего их обвинить и сказать, что они такие-сякие, выступают на таких условиях. Я повторю, что они с детства выбирают этот непростой путь. Во многом себе отказывают, а их лишают возможности заниматься своей работой», — сказал Большунов-старший в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Напомним, Большунов, как и другие российские лыжники, в прошлом сезоне не получил права выступить на Кубке мира из-за санкций Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) в связи с ситуацией на Украине. Ранее FIS продлила своё решение на грядущий сезон.

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