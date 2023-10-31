«Проще всего спортсменов обвинить». Отец Большунова — о выступлении под нейтральным флагом

Александр Большунов-старший, отец трёхкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова, высказался о выступлении спортсменов под нейтральным флагом.

«Спортсмены должны выступать. Проще всего их обвинить и сказать, что они такие-сякие, выступают на таких условиях. Я повторю, что они с детства выбирают этот непростой путь. Во многом себе отказывают, а их лишают возможности заниматься своей работой», — сказал Большунов-старший в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Напомним, Большунов, как и другие российские лыжники, в прошлом сезоне не получил права выступить на Кубке мира из-за санкций Международной федерации лыжных видов спорта (FIS) в связи с ситуацией на Украине. Ранее FIS продлила своё решение на грядущий сезон.