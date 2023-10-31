Отец Большунова: России пора возвращаться с гимном и флагом. Но пока только разговоры одни

Александр Большунов-старший, отец трёхкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова, высказался о необходимости возвращения российских спортсменов на международные старты с флагом и гимном.

«Такой великой стране, как Россия, пора возвращаться с гимном и флагом. Как это сделать, я не знаю. Пока только разговоры одни, а реальных дел не видно. Каждый должен быть на своём месте. И каждый, как я уже говорил, должен делать свою работу, и делать её максимально ответственно и хорошо. В любом случае, решать вопросы с флагом и гимном должны не спортсмены, а совсем другие люди.

Почему везде ездят все, кроме России? Это унизительно! То допинг придумают, то ещё что-то. Нужно ехать как все. Да хватит уже, ездили без флага и гимна по надуманным причинам. Везде у них русские виноваты.

Русский народ долго запрягает, но быстро едет. Победа будет за нами. Тут рассуждать не о чем, других вариантов нет. Но очень жаль тех, кто сейчас отдаёт жизни, на ком вся ситуация сказывается», — сказал Большунов-старший в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.