«С Кубком мира не сравнить, но нормально». Отец Большунова — о призовых в прошлом сезоне

Александр Большунов-старший, отец трёхкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова, высказался о призовых в национальных лыжных турнирах, проходивших в прошлом сезоне.

«С Кубком мира не сравнить, конечно, но в целом нормально. Так и должно быть. Раньше ведь вообще на российских стартах бегали за медали и грамоты, сейчас спонсоры появляются. В текущей ситуации зарабатывание денег – не самое главное. Хотя без денег тоже ведь нельзя. Зачем бога гневить и говорить, что что-то не так? Ситуация не позволяет. В меру сил делается всё возможное, на месте никто не сидит, это главное», — сказал Большунов-старший в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Напомним, российские лыжники отстранены от международных соревнований из-за ситуации на Украине.