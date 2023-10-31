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Отец Большунова рассказал, что Александр мог пропустить Олимпиаду в Пхёнчхане

Отец Большунова рассказал, что Александр мог пропустить Олимпиаду в Пхёнчхане
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Александр Большунов-старший, отец трёхкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова, рассказал, что его сын мог пропустить Олимпийские игры 2018 года.

«Был момент, например, перед Олимпиадой-2018, когда он попал в больницу. Никто не брал на себя ответственность, чтобы принять решение – ехать или нет в Пхёнчхан. Я приехал в больницу – а он ведь даже не сказал, насколько ему плохо! Еле нашёл тогда, чтобы пообщаться. Посмотрел на него – выглядит уже вполне нормально, я же своего сына знаю вдоль и поперёк. И сказал ему: «Саша, нужно начинать двигаться». Он поехал тогда на заключительный сбор, а потом на Олимпиаду», — сказал Большунов-старший в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

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