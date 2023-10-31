Большунов-старший: успокаивает только то, что Саша успел достичь определённых высот

Александр Большунов-старший, отец трёхкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова, высказался об отстранении российских лыжников от международных турниров.

«Печально это всё. Успокаивает только то, что Саша успел достичь определённых высот. Что касается пика, вы правильно подметили – некоторые в эти годы только раскрываются. А те, кто идёт за ним, пока не имеют шансов. Обидно за ребят, которые шли этим путём с детства, с малых лет, а им перекрыли дорогу. Спорт и политика сейчас смешались, а этого делать нельзя. Тяжело на это смотреть, ведь второй жизни нет, нужно в этой всё успеть. Лишают молодых возможности проверить, на что они способны среди лучших», — сказал Большунов-старший в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.