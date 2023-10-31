«Он выкидывал Сашу с трассы». Большунов-старший — о столкновении своего сына и Устюгова

Александр Большунов-старший, отец трёхкратного олимпийского чемпиона по лыжным гонкам Александра Большунова, высказался о столкновении своего сына с лыжником Сергеем Устюговым.

«Я был в Красногорске и видел, в каком состоянии приехал Саша. Потом пересматривал, читал слова Сергея, который то одно говорил, то второе. Я прекрасно понимаю, что у болельщиков Сергея Устюгова своё видение той ситуации, у болельщиков Александра Большунова – другое, а у тех, кто болеет за других лыжников, – третье. Но я скажу своё. Спортсмен такого класса, как Устюгов, на спуске с поворотом не может случайно подталкивать левой ногой соперника – он просто нагло выкидывал его с трассы. Это ведь как на машине, если параллельно идёшь с другой машиной и заходишь в правый поворот, понятно, что тот, кто слева, улетит. Будет жесть и смерть. Лыжник высочайшего уровня вполне мог избежать столкновения, но намеренно не сделал этого. Я имею в виду Сергея Устюгова», — сказал Большунов-старший в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.