Кубок мира по лыжным гонкам — 2023/2024: расписание этапов, календарь соревнований

В ноябре стартует сезон-2023/2024 Кубка мира по лыжным гонкам. «Чемпионат» рекомендует ознакомиться с его расписанием.
Лыжные гонки. Расписание этапов Кубка мира – 2023/2024
1 этап. Рука, Финляндия
24 ноября – спринт, классический стиль;
25 ноября – 10 км, раздельный старт, классический стиль;
26 ноября – 20 км, масс-старт, свободный стиль.
2 этап. Елливаре, Швеция
2 декабря – 10 км, свободный стиль;
3 декабря – эстафета, 4x7,5 км.
3 этап. Тронхейм, Норвегия
15 декабря – спринт, свободный стиль;
16 декабря – 20 км, скиатлон;
17 декабря – 10 км, раздельный старт, классический стиль.
Многодневка «Тур де Ски»
1 этап. Тоблах, Италия
30 декабря – спринт, свободный стиль;
31 декабря – 10 км, раздельный старт, классический стиль;
1 января – 25 км, преследование, свободный стиль (дистанция может быть сокращена до 20 км).
2 этап. Давос, Швейцария
3 января – спринт, свободный стиль;
4 января – 20 км, преследование, классический стиль;
3 этап. Валь-ди-Фьемме, Италия
6 января – 15 км, масс-старт, классический стиль;
7 января – гонка в гору, масс-старт, свободный стиль.
4 этап. Оберхоф, Германия
19 января – спринт, классический стиль;
20 января – 20 км, масс-старт, классический стиль;
21 января – эстафета, 4x7,5 км.
5 этап. Гомс, Швейцария
26 января – смешанная эстафета, 4x5 км
27 января – спринт, свободный стиль
28 января – 20 км, масс-старт, свободный стиль
6 этап. Кэнмор, Канада
9 февраля – 10 км, раздельный старт, свободный стиль;
10 февраля – спринт, свободный стиль;
11 февраля – 20 км, масс-старт, классический стиль;
13 февраля – спринт, классический стиль.
7 этап. Миннеаполис, США
17 февраля – спринт, свободный стиль;
18 февраля – 10 км, раздельный старт, свободный стиль.
8 этап. Лахти, Финляндия
1 марта – командный спринт, классический стиль;
2 марта – 20 км, раздельный старт, классический стиль;
3 марта – спринт, свободный стиль.
9 этап. Хольменколлен, Норвегия
9 марта – 50 км, масс-старт, женщины, классический стиль;
10 марта – 50 км, масс-старт, мужчины, классический стиль.
10 этап. Драммен, Норвегия
Спринт, классический стиль.
11 этап. Фалун, Швеция
15 марта – спринт, классический стиль;
16 марта – 10 км, раздельный старт, классический стиль;
17 марта – 20 км, масс-старт, свободный стиль.