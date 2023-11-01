Кубок мира по лыжным гонкам — 2023/2024: расписание этапов, календарь соревнований

В ноябре стартует сезон-2023/2024 Кубка мира по лыжным гонкам. «Чемпионат» рекомендует ознакомиться с его расписанием.

Лыжные гонки. Расписание этапов Кубка мира – 2023/2024

1 этап. Рука, Финляндия

24 ноября – спринт, классический стиль;

25 ноября – 10 км, раздельный старт, классический стиль;

26 ноября – 20 км, масс-старт, свободный стиль.

2 этап. Елливаре, Швеция

2 декабря – 10 км, свободный стиль;

3 декабря – эстафета, 4x7,5 км.

3 этап. Тронхейм, Норвегия

15 декабря – спринт, свободный стиль;

16 декабря – 20 км, скиатлон;

17 декабря – 10 км, раздельный старт, классический стиль.

Многодневка «Тур де Ски»

1 этап. Тоблах, Италия

30 декабря – спринт, свободный стиль;

31 декабря – 10 км, раздельный старт, классический стиль;

1 января – 25 км, преследование, свободный стиль (дистанция может быть сокращена до 20 км).

2 этап. Давос, Швейцария

3 января – спринт, свободный стиль;

4 января – 20 км, преследование, классический стиль;

3 этап. Валь-ди-Фьемме, Италия

6 января – 15 км, масс-старт, классический стиль;

7 января – гонка в гору, масс-старт, свободный стиль.

4 этап. Оберхоф, Германия

19 января – спринт, классический стиль;

20 января – 20 км, масс-старт, классический стиль;

21 января – эстафета, 4x7,5 км.

5 этап. Гомс, Швейцария

26 января – смешанная эстафета, 4x5 км

27 января – спринт, свободный стиль

28 января – 20 км, масс-старт, свободный стиль

6 этап. Кэнмор, Канада

9 февраля – 10 км, раздельный старт, свободный стиль;

10 февраля – спринт, свободный стиль;

11 февраля – 20 км, масс-старт, классический стиль;

13 февраля – спринт, классический стиль.

7 этап. Миннеаполис, США

17 февраля – спринт, свободный стиль;

18 февраля – 10 км, раздельный старт, свободный стиль.

8 этап. Лахти, Финляндия

1 марта – командный спринт, классический стиль;

2 марта – 20 км, раздельный старт, классический стиль;

3 марта – спринт, свободный стиль.

9 этап. Хольменколлен, Норвегия

9 марта – 50 км, масс-старт, женщины, классический стиль;

10 марта – 50 км, масс-старт, мужчины, классический стиль.

10 этап. Драммен, Норвегия

Спринт, классический стиль.

11 этап. Фалун, Швеция

15 марта – спринт, классический стиль;

16 марта – 10 км, раздельный старт, классический стиль;

17 марта – 20 км, масс-старт, свободный стиль.