Вероника Степанова: всем нравиться нельзя

Олимпийская чемпионка 2022 года в эстафете российская лыжница Вероника Степанова в своей колонке на сайте «Матч ТВ» написала о работе спортсмена с социальными сетями. По утверждению Степановой, спортсмен должен серьёзно отнестись к публикациям на своей странице, опираясь на конкретную аудиторию.

«Канал спортсмена в соцсетях — это не дневник и не доска объявлений, где каждый может писать что хочет. Это инструмент влияния. Не может, не имеет права музыкант или режиссёр сказать: «Да всё равно, кто меня слушает или смотрит». Другое дело, что один хочет нравиться миллионам, а другой — только маленькой группе избранных. Каждый сам выбирает. С первого значка кандидата в мастера спорта атлету нужно твёрдо усвоить: твоя задача — выбрать целевую аудиторию и работать только с ней, на неё. Если кто‑то хочет примкнуть — пожалуйста. Но всем нравиться нельзя», — написала Степанова.

Также спортсменка высказалась по поводу комментаторов в соцсетях. «Открывать опцию комментирования под собственными постами — давать им трибуну, а комментарии в других каналах действительно никакого смысла читать нет, особенно от анонимов. Пусть пишут, пока законы не нарушают», — добавила Степанова.