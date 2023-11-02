Кубок России по лыжным гонкам — 2023/2024: расписание этапов, календарь соревнований

В ноябре начнётся Кубок России по лыжным гонкам сезона-2023/2024. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием соревнований.
2023 год
Первый этап. Вершина Тёи
23 ноября — 10 км, свободный стиль (женщины)
23 ноября — 15 км, свободный стиль (мужчины)
25 ноября — спринт, свободный стиль (женщины, мужчины)
26 ноября — 10 км, классический стиль (женщины)
26 ноября — 15 км, классический стиль (мужчины)
Второй этап. Тюмень
1 декабря — 10 км, свободный стиль (женщины, мужчины)
2 декабря — классический спринт (женщины, мужчины)
3 декабря — 20 км, масс-старт, классический стиль (женщины, мужчины)
Третий этап. Чусовой
9 декабря — классический спринт (женщины, мужчины)
10 декабря — 10 км, классический стиль (женщины)
10 декабря — 15 км, классический стиль (мужчины)
12 декабря — 10 км, гонка преследования (женщины)
12 декабря — 15 км, гонка преследования (мужчины)
Четвёртый этап. Кирово-Чепецк
20 декабря — 5 км, классический стиль (женщины)
20 декабря — 10 км, классический стиль (мужчины)
21 декабря — 10 км, свободный стиль (женщины)
21 декабря — 15 км, свободный стиль (мужчины)
23 декабря — спринт, свободный стиль (женщины, мужчины)
24 декабря — скиатлон (женщины, мужчины)
2024 год
Пятый этап. Мирный
11 января — 10 км, свободный стиль (женщины)
11 января — 15 км, свободный стиль (мужчины)
13 января — классический спринт (женщины, мужчины)
14 января — скиатлон (женщины, мужчины)
Шестой этап. Тюмень
3 февраля — классический спринт (женщины, мужчины)
4 февраля — 10 км, масс-старт, свободный стиль (женщины)
4 февраля — 15 км, масс-старт, свободный стиль (мужчины)
«Спартакиада сильнейших». Тюмень
10 февраля — классический спринт (женщины, мужчины)
11 февраля — скиатлон (женщины, мужчины)
13 февраля — 10 км, свободный стиль (женщины, мужчины)
14 февраля — командный спринт, свободный стиль (женщины, мужчины)
16 февраля — эстафета (женщины, мужчины)
17 февраля — 50 км, масс-старт, классический стиль (женщины)
18 февраля — 50 км, масс-старт, классический стиль (мужчины)
Чемпионат России — 2024
Малиновка
16 марта — спринт, свободный стиль (женщины, мужчины)
17 марта — скиатлон (женщины, мужчины)
19 марта — 10 км, классический стиль (женщины, мужчины)
20 марта — командный спринт, классический стиль (женщины, мужчины)
22 марта — эстафета (женщины, мужчины)
23 марта — 30 км, масс-старт, свободный стиль (женщины)
24 марта — 50 км, масс-старт, свободный стиль (мужчины)
Апатиты
13 апреля — 50 км, масс-старт, классический стиль (женщины)
Мончегорск
14 апреля — 70 км, масс-старт, классический стиль (мужчины)
Седьмой этап. Кировск
3 апреля — спринт, свободный стиль (женщины, мужчины)
4 апреля — 10 км, гонка преследования (женщины)
4 апреля — 15 км, гонка преследования (мужчины)
6 апреля — 10 км, классический стиль (женщины)
6 апреля — 15 км, классический стиль (мужчины)
7 апреля — 10 км, масс-старт, свободный стиль (женщины, мужчины)