Французские лыжники подготовятся к первому этапу КМ в частном порядке

Ведущие лыжники сборной Франции запланировали поездку в Бейтостолен (Норвегия), где откроют соревновательный сезон, приняв участие в стартах с 17 по 19 ноября. После этого спортсмены планируют остаться в Скандинавии для подготовки к первому этапу Кубка мира по лыжным гонкам.

«Это не поездка от федерации, а личная инициатива спортсменов. Они едут туда самостоятельно, арендуя жильё. В гонках они примут участие самостоятельно без тренеров и технических специалистов. Приятно сравнивать себя со скандинавами, и, в частности, с норвежцами до Руки», — цитирует руководителя группы Александра Русселе Nordic Magazine.

Напомним, первый этап Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2023/2024 состоится в Руке (Финляндия) с 24 по 26 ноября.