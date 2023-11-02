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Французские лыжники подготовятся к первому этапу КМ в частном порядке

Французские лыжники подготовятся к первому этапу КМ в частном порядке
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Ведущие лыжники сборной Франции запланировали поездку в Бейтостолен (Норвегия), где откроют соревновательный сезон, приняв участие в стартах с 17 по 19 ноября. После этого спортсмены планируют остаться в Скандинавии для подготовки к первому этапу Кубка мира по лыжным гонкам.

«Это не поездка от федерации, а личная инициатива спортсменов. Они едут туда самостоятельно, арендуя жильё. В гонках они примут участие самостоятельно без тренеров и технических специалистов. Приятно сравнивать себя со скандинавами, и, в частности, с норвежцами до Руки», — цитирует руководителя группы Александра Русселе Nordic Magazine.

Напомним, первый этап Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2023/2024 состоится в Руке (Финляндия) с 24 по 26 ноября.

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