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Елена Устюгова выложила снимки с семейной фотосессии

Елена Устюгова выложила снимки с семейной фотосессии
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Призёр чемпионата России и этапа Кубка мира, чемпионка мира среди юниоров и молодёжи, российская лыжница Елена Устюгова (Соболева) опубликовала в своём телеграм-канале кадры семейной фотосессии с дочерью Кирой, сыном Мишей и мужем, олимпийским чемпионом 2022 года в эстафете, двукратным чемпионом мира, победителем многодневной гонки «Тур де Ски» сезона-2016/2017 Сергеем Устюговым.

Фото: Из личного архива Е. Устюговой

Фото: Из личного архива Е. Устюговой

Фото: Из личного архива Е. Устюговой

Напомним, олимпийский чемпион Сергей Устюгов и бывшая участница сборной России по лыжным гонкам Елена Устюгова (Соболева) поженились 9 августа 2019 года в Екатеринбурге. У супружеской пары двое детей. В январе 2020 года у Сергея и Елены родилась дочь, которую назвали Кира. А 10 апреля 2022 года на свет появился сын Миша.

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