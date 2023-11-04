«Я не закрывал перед ней двери». Клебо оптимистично высказался о перспективах в сборной

Пятикратный олимпийский чемпион, норвежский лыжник Йоханнес Клебо поделился оптимизмом по поводу возможности своего возвращения в ряды сборной Норвегии.

«Я и раньше заявлял, что сборная – это то, чего я всегда хотел. Я ни в коем случае не закрывал двери на попадание в неё в следующем сезоне, я откровенно и чётко об этом говорил. Нам придётся рассматривать конкретные вещи, но я открыт для сборной. Я действительно верю в эффективность модели сборной такой, какая она есть, и считаю, что это определённо лучшее место, дела идут в верном направлении. Диалог необходим, чтобы всё сработало, мы должны надеяться и верить, что что-то произойдёт», — приводит слова Клебо VG.

На Олимпийских играх – 2022 в Пекине (Китай) 25-летний Клебо завоевал золотые медали в личном и командном спринтах, а также серебро в эстафете и бронзу в индивидуальной гонке. Из-за коронавируса Йоханнес пропустил последние три этапа Кубка мира, которые прошли в Драммене, Хольменколлене (оба — Норвегия) и Фалуне (Швеция). Несмотря на это, он одержал досрочную победу в общем зачёте Кубка мира сезона-2021/2022. Помимо олимпийских наград, в активе Клебо шесть золотых медалей с чемпионатов мира.