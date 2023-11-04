Пятикратный олимпийский чемпион, норвежский лыжник Йоханнес Клебо отреагировал на то, что теряет популярность в Норвегии. Ранее Клебо оказался на седьмом месте списка самых популярных норвежских спортсменов по версии Sponsor Insight, в прошлом году он занимали в нём третью строчку.

«Думаю, что людям вокруг так же скучно, как и мне. Конечно, я не хотел и не надеялся, что это продлится так долго (речь о конфликте с национальной федерацией). Я остаюсь верен сделанному мной выбору, но мне бы очень хотелось оставаться в стороне. Я сделаю всё возможное, чтобы двигаться вперёд.

Наверное, были периоды, когда бы меня это задело, но в последнее время, мне кажется, я очень хорошо научился отключаться. Я пытаюсь сосредотачиваться на совершенно разных вещах и концентрироваться только на том, что мне кажется интересным. Я трачу энергию на то, что считаю увлекательным, моя задача – вернуть радость от катания на лыжах», — приводит слова Клебо VG.