Лыжница Анне Кьерсти Кальво признана спортсменкой года в Норвегии

Чемпионка мира 2023 года в эстафете, норвежская лыжница Анне Кьерсти Кальво была признана лучшей спортсменкой года в Норвегии, сообщает Langrenn.

Анне Кьерсти Кальво отлично провела прошлый сезон, завоевав три медали чемпионата мира 2023 года: золото в эстафете, серебро в командном спринте и бронзу в гонке на 10 км. Она завершила сезон первой победой в личном зачёте в женском масс-старте на 20 км на заключительном этапе Кубка мира в Лахти (Финляндия). Норвежская лыжница преодолела дистанцию за 51.04,3.

Напомним, по итогам сезона-2022/2023 норвежки смогли почти на 800 очков опередить фавориток Кубка наций среди женщин — сборную Швеции.

«Это был последний отголосок прошлого сезона. А теперь пора начинать новый», ‒ написала Кальво на своей странице в соцсетях после церемонии награждения.