Шведские лыжники опасаются саботажа из-за фтора на Кубке мира

Менеджер сборной Швеции Андерс Бистрём высказался о возможных препятствиях для лыжников. Он считает, что болельщики несут угрозу успешным показателям спортсменов.

«Достаточно кому-нибудь из зрителей подумать, что кто-то бежит слишком быстро, и бросить фтор на трассу. В подобных случаях вы никогда не сможете защитить себя от чьего-то саботажа», – приводит слова Бистрёма Expressen.

Также данную проблему затронул шведский лыжник Калле Хальфварссон.

«Конечно, я чувствую себя неуверенно. Я знаю, что с машиной, определяющей уровень фтора, были проблемы, она не работала. Можно ли быть уверенным, что она будет работать в день начала Кубка мира в Руке? Я не знаю», — сказал спортсмен в интервью Expressen.

Отметим, что с сезона-2023/2024 вступил в силу запрет на использование фторсодержащих мазей.