Йоханнес Клебо заболел коронавирусом

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо сдал положительный тест на ковид во вторник, 7 ноября. Как стало известно, Клебо находится в Ливиньо (Италия) и не тренируется с воскресенья.

«Я не прикован к постели, но и не здоров. Это означает, что я не тренировался с воскресенья, когда моё тело не чувствовало себя нормально. Теперь я надеюсь, что смогу вывести это из своего организма как можно скорее», — цитирует Клебо VG.

Норвежский лыжник заболел накануне старта национальных соревнований в Бейтостолене (Норвегия), которые пройдут с 17 по 19 ноября. «Пока рано говорить, какие последствия это будет иметь для начала сезона. Сейчас самое главное — выздороветь и не делать ничего, из-за чего это останется в организме. В конце концов, я на сто процентов завишу от работы своего тела», — добавил спортсмен.