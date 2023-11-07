Бьервиг: готовы подписать любой из вариантов, чтобы Клебо стартовал в международном сезоне

Генеральный менеджер сборной Норвегии по лыжным гонкам Эспен Бьервиг заявил, что Ассоциация лыжного спорта Норвегии готова подписать с пятикратным олимпийским чемпионом Йоханнесом Клебо временное соглашение на стандартных условиях для участия в Кубке мира. Соглашение может быть подписано, как только Клебо выздоровеет.

«Я думаю, что с долгосрочным соглашением обеим сторонам было бы проще. Мы ведём переговоры об этом.

Йоханнес хочет альтернативу стандартному долгосрочному соглашению. В любом случае мы готовы подписать любой из вариантов, чтобы он имел возможность стартовать в международном сезоне», — сообщил Бьервиг NRK.

Ранее стало известно, что Йоханнес Клебо заразился коронавирусом и прекратил тренировки в Ливиньо с воскресенья, 5 ноября.