Юлия Ступак — о смене гражданства: если бегать, то только отстаивая честь своей Родины

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Ступак объяснила, по каким причинам не собирается менять спортивное гражданство, а также рассказала, как относится к тем соотечественникам, которые задумываются о смене флага или уже сделали это.

Российские лыжники не имеют возможности выступать на международных соревнованиях из-за ситуации на Украине с марта 2022 года.

«Почему я не готова на смену спортивного гражданства? Я абсолютно точно гражданин своей любимой страны. И если бегать, то только отстаивая честь своей Родины.

Как отношусь к тем, кто меняет? Каждый человек сам выбирает свой путь. В моём случае это невозможно. Для других – возможно и нормально. Я никого не обвиняю и не понимаю, когда кидаются камнями в тех, кто уехал. Люди просто хотят продлить свою спортивную молодость. Почему бы и нет?» – приводит слова Ступак Metaratings.