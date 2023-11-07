Юлия Ступак: очень хочу выиграть ещё одни Олимпийские игры как спортсмен из России

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Ступак высказалась о возможном возвращении российских спортсменов на международные соревнования под нейтральным флагом.

Глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе открыто выступает резко против стартов под нейтральным флагом.

«Мне кажется, что тут важно решение федерации. Важно, чтобы все сели и поговорили, потому что мы ощущаем себя одной семьёй. Я не думаю, что будут какие-то жёсткие дебаты. Мне кажется, плюс-минус все придут к одному решению. Но это важный момент – ехать или не ехать. Ладно, я там была, другие люди были, но есть молодые спортсмены, которые стремятся попасть на мировые турниры.

Я очень хочу выиграть ещё одни Олимпийские игры как спортсмен из России. Это одна из мотиваций не бросать спорт. Но я бы тут призывала к честности. Столько лет мы слышим, что нейтральный статус – это значит, что ты никто, но это абсолютно не так. Все понимают, кто выходит на ступень пьедестала. Все знают, кто ты и откуда. Хочется ли мне поехать под своим флагом? Безумно. Получится ли это осуществить? Посмотрим. Главное — быть готовой побеждать!» – приводит слова Ступак Metaratings.