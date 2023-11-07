Юлия Ступак высказалась об уравнении дистанций для мужчин и женщин в лыжных гонках

Олимпийская чемпионка по лыжным гонкам Юлия Ступак высказалась об уравнении дистанций для мужчин и женщин на Кубке мира.

Если ранее дистанционные гонки у мужчин и женщин были разной протяжённости, то теперь FIS утвердил следующие дистанции: 10, 20 и 50 км, скиатлон 10 + 10 км и эстафета 4х7,5 км, также в программе остались командный и личный спринты.

«Мне не нравится, я плохо к этому отношусь. Мужчины физиологически сильнее женщин, и это надо учитывать. Меня и всех вокруг устраивало, как я бегала всю жизнь. И наши девочки, и лыжницы из других стран не понимают, к чему такие изменения. Остаётся только приспосабливаться к нововведению.

При этом я убеждена, что в России это теперь тоже нужно вводить. Рано или поздно мы вернёмся, и лучше как можно раньше начать и быть готовыми к моменту, когда выйдем на международную арену. Чем раньше ты начнёшь, тем быстрее адаптируешься», – приводит слова Ступак Metaratings.