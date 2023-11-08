Чемпионка мира по лыжным гонкам Тириль Венг заразилась коронавирусом

Двукратная чемпионка мира по лыжным гонкам в эстафете норвежская лыжница Тириль Уднес Венг заболела коронавирусом после сбора в Ливиньо (Италия) и, скорее всего, пропустит национальные соревнования в Бейтостолене (Норвегия), которые состоятся с 17 по 19 ноября. При этом спортсменка рассчитывает принять участие в первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам, который пройдёт в Руке (Финляндия) с 24 по 26 ноября.

«Бейто, наверное, держится на тонкой нитке. Рука всё ещё возможна», — цитирует норвежскую лыжницу VG.

Ранее стало известно о том, что коронавирусом заболел пятикратный олимпийский чемпион Йоханнес Клебо. Положительный тест на ковид он получил во вторник, 7 ноября, но приостановил тренировки ещё в воскресенье по причине плохого самочувствия.