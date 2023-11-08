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Варвара Прохорова рассказала, какую дисциплину считает для себя основной

Варвара Прохорова рассказала, какую дисциплину считает для себя основной
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Российская спортсменка, лыжница, а также член сборной России по ски-альпинизму Варвара Прохорова в интервью для официального сайта спортивного комплекса «Лужники» прокомментировала, какую дисциплину считает для себя основной.

«Я пыталась определиться, но пришла к тому, что мне не нужно выбирать. В прошлом сезоне удалось совместить старты и по лыжам, и по альпинизму. Во-первых, я решила, что одно другому помогает, а во-вторых – что буду фокусироваться на чём-то одном, если возникнет необходимость. Например, если в ски-альпинизме буду готовиться к Олимпийским играм.

Лыжные старты мне помогают в ски-альпинизме – за счёт этих навыков я добавляю в скорости. Ски-альпинизм из-за крутых подъёмов помогает мне как лыжнице быть готовой функционально. На данный момент эта комбинация работает. Если так продолжится и дальше, то я не буду стремиться к разделению».

В июне 2023 года лыжница попала в книгу рекордов России, забравшись на вершину Эльбруса на беговых лыжах.

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