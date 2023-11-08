«Ревности ни с чьей стороны не заметил». Егор Сорин — о переходе в его группу Юлии Ступак

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин высказался о переходе в его группу олимпийской чемпионки Юлии Ступак, которая в прошлом сезоне входила в группу Юрия Бородавко, а ранее занималась под руководством Маркуса Крамера.

В группе Сорина также тренируются олимпийские чемпионки Вероника Степанова и Татьяна Сорина.

«Что ищет спортсмен, когда уходит от сильного специалиста? Ступак из группы Бородавко? Там вообще был непростой период после Олимпиады, когда мотивация неизбежно снижается, причём сильно. По сути, Юля толком тренироваться не начинала — пропустила начало сезона, потом много времени находилась на самоподготовке.

Не опасался ли, что Ступак начнёт испытывать внутренний дискомфорт от того, что в моей группе есть ещё две олимпийские чемпионки? Ревности ни с чьей стороны я не заметил. Хотя постоянно слежу за обстановкой. Знаю по своему опыту: если в женском коллективе начинаются какие-то трения, их нужно пресекать на корню. В этом плане очень важно, чтобы у каждой спортсменки было внутри коллектива своё личное, неприкосновенное пространство. Та же Юля попросила меня только о том, чтобы на всех сборах жить в одноместном номере. Никаких сложностей в том, что касается работы, у нас нет», — приводит слова Сорина RT.