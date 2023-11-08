Тренер Егор Сорин сравнил лыжницу Веронику Степанову с Натальей Непряевой

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин рассказал о сложностях работы с олимпийской чемпионкой Вероникой Степановой, которая активно занимается медийной работой.

«То, что Нике нравится быть медийной личностью, это факт, но пока это никак не мешает продолжать развиваться в спорте.

Нет ли опасения, что человек заиграется и просто упустит время? В прошлом сезоне Ника неплохо спрогрессировала, несмотря на то что у неё не получились некоторые старты. Да, по результатам она — не Наталья Непряева, хотя может и должна выходить на этот уровень. Ей есть куда расти. Степановой сейчас 22, но давайте вспомним, что показывала в этом возрасте Наташа: на чемпионат мира в 2017-м она не попала и даже на Кубке мира не входила в топ-10. А через год преобразилась», — приводит слова Сорина RT.