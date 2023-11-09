Елена Вяльбе: папа живёт на Украине, не знаю, жив ли он сейчас, или нет

Трёхкратная олимпийская чемпионка, многократная чемпионка мира, а ныне глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала о своём отце, который живёт на Украине.

«Папа живёт на Украине. К сожалению, я с ним не общаюсь. Даже не знаю, жив ли он сейчас, или нет. Он родился в Украине. Они с мамой расстались, когда я ещё не появилась на свет. Отец работал таксистом, зарабатывал в Магадане. В то время это было нормально», — рассказала Вяльбе в передаче «Жизнь и судьба» с Борисом Корчевниковым на канале «Россия 1».

Вяльбе является трёхкратной Олимпийской чемпионкой, 14-кратной чемпионкой мира, пятикратной обладательницей Кубка мира. Также она является 45-кратной победительницей этапов Кубка Мира.