«Привычная жизнь изменится». Клебо — о запрете на использование фтора в лыжной смазке

Перед стартом Кубка мира по лыжным гонкам пятикратный олимпийский чемпион, девятикратный чемпион мира норвежец Йоханнес Клебо высказал беспокойство в отношении вступающего в силу запрета на использование фторосодержащей смазки лыж.

На ранее стартовавшем Кубке мира по горнолыжному спорту уже был прецедент, когда норвежка Рагнхильд Мовинкель была дисквалифицирована после первой попытки за высокое содержание фтора на лыжах, а в результате расследования выяснилось, что остатки фтора были на оборудовании, использовавшемся для подготовки лыж спортсменки.

«Наша привычная жизнь изменится. Вы видели, сколько нюансов было в случае с Мовинкель. И я думаю, что это случилось не в последний раз. Как я понимаю, тест на фтор может быть положительным даже из-за лыжных сцепок, которые перед этим использовались на лыжах, где был фтор. Будет интересно», — приводит слова Клебо VG.