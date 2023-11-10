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Нортуг не выступил на открытии сезона в Муонио

Нортуг не выступил на открытии сезона в Муонио
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Двукратный олимпийский чемпион, 13-кратный чемпион мира по лыжным гонкам, 37-летний норвежский спортсмен Петтер Нортуг не вышел на старт классического спринта в Муонио (Финляндия), на который он был заявлен. Как утверждает VG со ссылкой на команду Нортуга, норвежец получил небольшую травму и решил не рисковать здоровьем.

Помимо Нортуга, ещё девять лыжников, заявившихся на соревнования, не вышли на старт. В их числе призёр и победитель этапов Кубка мира, двукратный чемпион мира среди юниоров Синдре Бьёрнестад Скар.

Несмотря на травму, Петтер Нортуг остаётся в Финляндии и продолжает подготовку к новому лыжному сезону, в котором норвежский олимпийский чемпион собирался сосредоточиться на длинных дистанциях.

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