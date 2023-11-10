Вальнес выиграл мужской спринт на турнире в Муонио, Финк стала победительницей у женщин

Норвежский лыжник Эрик Вальнес, олимпийский чемпион и чемпион мира в командном спринте, стал победителем мужского личного спринта на турнире в Муонио (Финляндия). Спортсмен преодолел дистанцию за 2.55,70 минуты и опередил ближайшего преследователя, своего соотечественника Маттиса Стенсхагена, на 1,20 секунды.

Среди женщин победительницей в спринте стала немка Пия Финк, пробежавшая гонку за 3.25,04 минуты. Судьба золота решалась на финише, где немецкая лыжница на долю секунды была быстрее норвежки Анны Свендсен.

Муонио. Классический спринт. Мужчины

1. Эрик Вальнес (Норвегия) – 2.55,70.

2. Маттис Стенсхаген (Норвегия) – 1,20.

3. Лаури Вуоринен (Финляндия) – 1,22.

Муонио. Классический спринт. Женщины

1. Пия Финк (Германия) – 3.25,04.

2. Анна Свендсен (Норвегия) – 0,01.

3. Ингрид Андреа Гульбрандсен (Норвегия) – 0,43.