Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Вальнес выиграл мужской спринт на турнире в Муонио, Финк стала победительницей у женщин

Вальнес выиграл мужской спринт на турнире в Муонио, Финк стала победительницей у женщин
Аудио-версия:
Комментарии

Норвежский лыжник Эрик Вальнес, олимпийский чемпион и чемпион мира в командном спринте, стал победителем мужского личного спринта на турнире в Муонио (Финляндия). Спортсмен преодолел дистанцию за 2.55,70 минуты и опередил ближайшего преследователя, своего соотечественника Маттиса Стенсхагена, на 1,20 секунды.

Среди женщин победительницей в спринте стала немка Пия Финк, пробежавшая гонку за 3.25,04 минуты. Судьба золота решалась на финише, где немецкая лыжница на долю секунды была быстрее норвежки Анны Свендсен.

Муонио. Классический спринт. Мужчины

1. Эрик Вальнес (Норвегия) – 2.55,70.
2. Маттис Стенсхаген (Норвегия) – 1,20.
3. Лаури Вуоринен (Финляндия) – 1,22.

Муонио. Классический спринт. Женщины

1. Пия Финк (Германия) – 3.25,04.
2. Анна Свендсен (Норвегия) – 0,01.
3. Ингрид Андреа Гульбрандсен (Норвегия) – 0,43.

Материалы по теме
«Она невинная жертва». Норвежку впервые в истории дисквалифицировали за фтор на лыжах
«Она невинная жертва». Норвежку впервые в истории дисквалифицировали за фтор на лыжах
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android