«Придётся переезжать в его подвал». Клебо отреагировал на призыв Бё переходить в биатлон

Пятикратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо отреагировал на шутливое предложение титулованного соотечественника Йоханнеса Бё перейти в биатлон.

Ранее в своих социальных сетях Бё опубликовал фото своей формы на сезон-2023/2024, на неё, в частности, нанесён логотип бренда Uno-X. «Вот то, что ты мог пожелать себе на Рождество», — подписал снимок Бё, отметив Клебо. Напомним, Uno-X является партнёром сборной Норвегии по биатлону и при этом личным спонсором Йоханнеса Бё. Клебо также входит в список амбассадоров бренда, но из-за того, что Uno-X не спонсирует норвежскую лыжную федерацию, он не может носить их логотип на Кубке мира и других международных стартах.

«Да, это первое место в списке желаний этого года», — иронично отреагировал на пост биатлониста Клебо.

Также Йоханнес оценил свои перспективы перехода в биатлон.

«Похоже, что Конгсвингер (туда несколько лет назад с семьей переехал Бё. – Прим. «Чемпионата») — одно из немногих мест, где нужно жить, чтобы стать крутым биатлонистом. В следующем сезоне мне придётся переехать в подвал Йоханнеса, чтобы получать от него бесценные советы по стрельбе. Здесь мне есть чему поучиться. С нетерпением жду этого», — приводит слова Клебо NRK.

Трансляции Кубка мира по биатлону — 2023/2024 доступны в Okko.