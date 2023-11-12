Юрий Бородавко: никаких олимпийских идеалов не осталось, это чистой воды политика

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко ответил, считает ли заявления президента Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елены Вяльбе о неприятии выступлений без флага и гимна ультимативными.

«Во-первых, она никому не запрещает. Каждый человек может иметь своё мнение, и она высказывает своё. Она рекомендует и не навязывает. В лыжных гонках я также не слышал, чтобы кто-то говорил о переходе в другую страну. У нас практически нет таких, кто готов выполнять требования МОК, поскольку, как и во всём мире, спорт содержится силовыми структурами. Многие члены сборной в погонах, некоторые могут после спорта связать свою жизнь с этим. Поэтому для наших спортсменов это является преградой для соблюдения требований МОК.

Также мы видим, что Международный олимпийский комитет разделяет ситуации в России и Израиле. Это чистой воды дискредитация российских спортсменов, видно, что всё направлено именно против нас. Никаких олимпийских идеалов не осталось, это чистой воды политика», — приводит слова Бородавко «РИА Новости Спорт».