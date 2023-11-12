Немка Виктория Карль уверенно выиграла коньковую разделку на открытии сезона в Муонио

В Муонио (Финляндия) в рамках открытия международного лыжного сезона-2023/2024 прошла женская гонка с раздельным стартом на 10 км в свободном стиле. Её победительницей стала олимпийская чемпионка 2022 года в командном спринте немка Виктория Карль. Второе место заняла бронзовый призёр чемпионата мира – 2021 в командном спринте словенка Эва Уревц. Тройку призёров замкнула американка Софи Локли.
Лыжные гонки. Открытие сезона в Муонио. Гонка с раздельным стартом, 10 км, свободный стиль. Женщины
1. Виктория Карль (Германия) – 25.34,1.
2. Эва Уревц (Словения) – отставание 33,4 секунды.
3. Софи Локли (США) +38,8.
4. Силье Теодорсен (Норвегия) +46,3.
5. Пия Финк (Германия) +47,7.
6. Риитта-Лииса Ропонен (Финляндия) +59,6.
7. Катерина Ганц (Италия) +1.00,9.
8. Хелен Хоффманн (Германия) +1.13,9.