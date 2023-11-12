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Немец Фридрих Мох стал победителем коньковой разделки на открытии сезона в Муонио

Немец Фридрих Мох стал победителем коньковой разделки на открытии сезона в Муонио
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В Муонио (Финляндия) в рамках открытия международного лыжного сезона-2023/2024 прошла мужская гонка с раздельным стартом на 10 км в свободном стиле. Её победителем стал немец Фридрих Мох, второе место занял ещё один представитель Германии — Аниан Соссау. Тройку призёров замкнул Давиде Грац из Италии.

Лыжные гонки. Открытие сезона в Муонио. Гонка с раздельным стартом, 10 км, свободный стиль. Мужчины

1. Фридрих Мох (Германия) — 22.55,5.
2. Аниан Соссау (Германия) – отставание 3,9 секунды.
3. Давиде Грац (Италия) +5,7.

Напомним, российские лыжники в данных соревнованиях не участвуют, так как отстранены от международных стартов решением Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда (FIS) из-за ситуации на Украине.

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