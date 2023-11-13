Участие Большунова в стартах в Вершине Тёи остаётся под вопросом из-за травмы

Трёхкратный олимпийский чемпион Александр Большунов оценил свою готовность накануне Кубка Хакасии и первого этапа Кубка России по лыжным гонкам, которые пройдут в Вершине Тёи. По словам спортсмена, сейчас ещё рано с полной уверенностью говорить о его участии в соревнованиях.

«Ещё даже сам не знаю. Всё зависит от общего состояния, от состояния спины, пока вообще непонятно. Вкатывание начали в Ханты-Мансийске, в Хакасии продолжим. Приедем в Тёю и посмотрим на настрой. Надеюсь, что он всё-таки будет хорошим. Главное, что у вас достаточно много снега. Это тоже придаёт дополнительное настроение», — цитирует Большунова пресс-служба Министерства спорта Хакасии.

Соревнования на Кубок Хакасии состоятся 18 и 19 ноября, а первый этап Кубка России пройдёт с 23 по 26 ноября.