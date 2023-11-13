Чемпион мира по лыжному ориентированию Андрей Ламов будет выступать за Швецию

Вице-президент Федерации спортивного ориентирования России Виктор Елизаров сообщил, что многократный чемпион мира и Европы по спортивному ориентированию на лыжах в составе сборной России Андрей Ламов сменил спортивное гражданство и теперь будет выступать за шведскую национальную команду. Елизаров подчеркнул, что организация не станет препятствовать выступлению 37-летнего спортсмена на сборную Швеции.

«У нас есть информация о том, что Андрей Ламов теперь будет выступать за Швецию. Всё к этому шло, спортсмен живёт в этой стране много лет, у него жена шведка. Его уход, конечно, является определённой потерей для нашей сборной, он был одним из её лидеров. Но ничего, мы с этим справимся. Мы давно понимали, что этим всё закончится. Федерация спортивного ориентирования России не будет препятствовать выступлению Ламова под шведским флагом», — приводит слова Елизарова ТАСС.