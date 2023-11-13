Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Анастасия Игнатьева выиграла гонку на 10 км свободным стилем на чемпионате Югры

Анастасия Игнатьева выиграла гонку на 10 км свободным стилем на чемпионате Югры
Аудио-версия:
Комментарии

Лыжница Анастасия Игнатьева стала победительницей масс-старта на 10 км свободным стилем на Открытом чемпионате ХМАО-Югры по лыжным гонкам 13 ноября. Игнатьева преодолела дистанцию с результатом 24.28,49. На втором месте расположилась Виталия Муромцева, отставшая от победительницы на 35,99 секунды. Замкнула тройку Диана Милкова с отставанием 43,74 от Игнатьевой.

Открытый чемпионат ХМАО-Югры по лыжным гонкам
Женщины, масс-старт, 10 км, свободный стиль, 13 ноября

1. Анастасия Игнатьева — 24.28,49.
2. Виталия Муромцева +35,99.
3. Диана Милкова +43,74.
4. Вероника Бакиева +57,51.
5. Александра Кожевникова +58,64.
6. Валерия Вальтерова +1.42,30.

14 ноября в Ханты-Мансийске пройдут гонки на 5 и 10 км классическим стилем.

Материалы по теме
Сергей Устюгов — об 11-м месте в Ханты-Мансийске: меня это не обидело
Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android