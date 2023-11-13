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Анастасия Игнатьева выиграла гонку на 10 км свободным стилем на чемпионате Югры

Лыжница Анастасия Игнатьева стала победительницей масс-старта на 10 км свободным стилем на Открытом чемпионате ХМАО-Югры по лыжным гонкам 13 ноября. Игнатьева преодолела дистанцию с результатом 24.28,49. На втором месте расположилась Виталия Муромцева, отставшая от победительницы на 35,99 секунды. Замкнула тройку Диана Милкова с отставанием 43,74 от Игнатьевой.

Открытый чемпионат ХМАО-Югры по лыжным гонкам

Женщины, масс-старт, 10 км, свободный стиль, 13 ноября

1. Анастасия Игнатьева — 24.28,49.

2. Виталия Муромцева +35,99.

3. Диана Милкова +43,74.

4. Вероника Бакиева +57,51.

5. Александра Кожевникова +58,64.

6. Валерия Вальтерова +1.42,30.

14 ноября в Ханты-Мансийске пройдут гонки на 5 и 10 км классическим стилем.