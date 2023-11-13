Анастасия Игнатьева выиграла гонку на 10 км свободным стилем на чемпионате Югры
Лыжница Анастасия Игнатьева стала победительницей масс-старта на 10 км свободным стилем на Открытом чемпионате ХМАО-Югры по лыжным гонкам 13 ноября. Игнатьева преодолела дистанцию с результатом 24.28,49. На втором месте расположилась Виталия Муромцева, отставшая от победительницы на 35,99 секунды. Замкнула тройку Диана Милкова с отставанием 43,74 от Игнатьевой.
Открытый чемпионат ХМАО-Югры по лыжным гонкам
Женщины, масс-старт, 10 км, свободный стиль, 13 ноября
1. Анастасия Игнатьева — 24.28,49.
2. Виталия Муромцева +35,99.
3. Диана Милкова +43,74.
4. Вероника Бакиева +57,51.
5. Александра Кожевникова +58,64.
6. Валерия Вальтерова +1.42,30.
14 ноября в Ханты-Мансийске пройдут гонки на 5 и 10 км классическим стилем.
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