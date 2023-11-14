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Алёна Перевозчикова выиграла гонку на 5 км классикой на Открытом чемпионате ХМАО

Алёна Перевозчикова выиграла гонку на 5 км классикой на Открытом чемпионате ХМАО
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Алёна Перевозчикова стала победительницей Открытого чемпионата ХМАО-Югры по лыжным гонкам в Ханты-Мансийске на дистанции 5 км классическим стилем. Результат Перевозчиковой — 16.11,60.

Второй к финишу пришла Виталия Муромцева с отставанием 11,74 секунды. Это второй подиум Муромцевой на чемпионате, 13 ноября в гонке свободным стилем на 10 км Виталия также заняла второе место. На третьей ступеньке пьедестала Анастасия Кириллова, уступившая победительнице 40,04 секунды.

Открытый чемпионат ХМАО-Югры по лыжным гонкам
Женщины, 5 км, классический стиль, 14 ноября

1. Алёна Перевозчикова — 16.11,60.
2. Виталия Муромцева +11,74.
3. Анастасия Кириллова +40,04.
4. Анастасия Клепикова +42,25.
5. Анастасия Каменева +51,15.
6. Ксения Бушмелева +1.10,20.

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