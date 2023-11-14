Коростелёв — о Червоткине: работает в таком темпе, что за ним Большунов не выдерживает

Двукратный чемпион мира среди юниоров, победитель и призёр этапов Кубка России Савелий Коростелёв назвал наиболее подходящего для себя спарринг-партнёра в лыжных гонках. В интервью спортсмену предложили выбрать между Сергеем Устюговым и Александром Большуновым.

«Алексей Червоткин. Он как паровоз, можно за ним встать и просто идти. И сама эта ситуация будет тебя тренировать. Алексей, бывает, работает на тренировке в таком темпе, что за ним Большунов не выдерживает. А вообще я бы выбрал Йоханнеса Клебо, потому что он на данный момент сильнейший», — цитирует Коростелёва RT.

Напомним, 11 ноября Алексей Червоткин стал победителем гонки на 10 км свободным стилем в рамках контрольной тренировки сборной России по лыжным гонкам «Югория. Первый снег».